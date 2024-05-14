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ممنوعة من السفر... هذا ما حصل مع نسرين طافش أثناء توجهها إلى دبي
فنّ
2024-05-14 | 04:17
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ممنوعة من السفر... هذا ما حصل مع نسرين طافش أثناء توجهها إلى دبي
ممنوعة من السفر... هذا ما حصل مع نسرين طافش أثناء توجهها إلى دبي
كان من المُقرّر أن تتوجّه الممثلة السوريّة نسرين طافش من مصر إلى دبي في الإمارات العربيّة المتحدة، لكنّها تفاجأت بقرار منعها من السفر.
وفي التفاصيل، قامت سلطات مطار القاهرة بمنع الممثلة نسرين طافش من السفر، وذلك بناءً على قرار أصدرته النيابة العامة المصريّة.
وألغت نسرين طافش رحلتها إلى دبي فور إبلاغها بقرار منع السفر.
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نسرين طافش
مصر
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