هل يخوض صابر الرباعي تجربة التمثيل مع تامر حسني؟

في باريس... حفلات تايلور سويفت استقطبت 180 ألف متفرج

في باريس... حفلات تايلور سويفت استقطبت 180 ألف متفرج

ممنوعة من السفر... هذا ما حصل مع نسرين طافش أثناء توجهها إلى دبي