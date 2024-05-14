في باريس... حفلات تايلور سويفت استقطبت 180 ألف متفرج

أفادت وكالة فرانس برس الاثنين أن حفلات النجمة الأميركية تايلور سويفت الأربع في باريس استقطبت 180 ألف شخص من الخميس إلى الأحد.

وقالت نائبة رئيس قاعة "باري لا ديفانس أرينا" باتيلد لورنزيتي إن العدد الأقصى الذي حُدد في بادئ الأمر عند 42 ألف متفرج، تمت زيادته إلى 45 ألف متفرج لكل حفلة، "للمرة الأولى" في تاريخ القاعة الباريسية.

وقالت لورنزيتي لوكالة فرانس برس قبل العروض إن 30 في المئة من الحضور أجانب، بينهم 20 في المئة أميركيون. ويعود هذا الإقبال من الأميركيين بجزء منه إلى الأسعار المرتفعة لتذاكر الحفلات في الولايات المتحدة.

وأنفق المتفرجون في حفلات باريس 180 يورو في المعدل للحصول على تذاكرهم، بحسب لورنزيتي.

وبين التدريبات والعروض، أمضت تايلور سويفت التي اختارتها مجلة "تايم" شخصية العام 2023، وفريقها المكوّن من مئتي شخص، عشرة أيام في قاعة الحفلات الموسيقية.

وانطلقت الجولة السادسة للفنانة، والتي تحمل اسم "The Eras Tour" ("ذي ايراس تور")، في آذار 2023 في الولايات المتحدة، قبل أن تسافر عبر القارة الأميركية وآسيا وأستراليا.

وفي نهاية العام الماضي، أصبحت "إيراس" أول جولة في التاريخ تتخطى إيراداتها عتبة مليار دولار، وهو رقم من المتوقع أن يتضاعف مع نهاية الجولة في كندا في كانون الأول.

وتشمل الجولة الأوروبية للمغنية محطات لاحقة في السويد والبرتغال وإسبانيا، وفي ليون (فرنسا)، والمملكة المتحدة وايرلندا وهولندا وسويسرا وإيطاليا وألمانيا وبولندا والنمسا.