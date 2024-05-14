"لآخر دقة"... بأجواء صيفية ورومانسية: وائل كفوري يطلق أغنيته الجديدة! (فيديو)

أطلق الفنان وائل كفوري أغنيته الجديدة "لآخر دقة"، من كلمات وألحان رامي شلهوب.ونشر وائل كفوري الفيديو كليب الخاص بالأغنية في حسابه عبر منصة يوتيوب، والذي حصد آلاف المشاهدات منذ الدقائق الأولى لإطلاقه.