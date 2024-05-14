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إطلالة نادرة لابنة كيتي بيري وأورلاندو بلوم... كانت جالسة في حضن والدها (صور)

فنّ
2024-05-14 | 09:46
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إطلالة نادرة لابنة كيتي بيري وأورلاندو بلوم... كانت جالسة في حضن والدها (صور)
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إطلالة نادرة لابنة كيتي بيري وأورلاندو بلوم... كانت جالسة في حضن والدها (صور)

لا تعتاد النجمة العالمية كاتي بيري وخطيبها أورلاندو بلوم على إظهار ابنتهما ديزي في الأماكن العامة بكثرة، إلا أن عيد الأم كان استثناءً لا مثيل له.

ففي ليلة "ديزني" التي أُقيمت يوم الأحد ضمن برنامج "أميركان أيدول"، أدخلت المغنية البالغة من العمر 39 عامًا، مع ابنتها ديزي البالغة من العمر ثلاث سنوات، الفرحة والسعادة إلى جمهورها.

وظهرت بيري في دور سندريلا لتتحول بعدها إلى أميرة مع ليونيل ريتشي ولوك بريان.

وبينما كانت بيري تتألق بفستانها الساحر، رصدت الكاميرا لحظات سعيدة لابنتها ديزي وهي تجلس في حضن والدها وتشاهد تحول والدتها إلى أميرة أمام عينيها.

وشارك النجم أورلاندو بلوم مقطع فيديو لهذه اللحظة الساحرة على حسابه في إنستغرام وكتب : "Bipperty Bobberty Boop، Number 1 Mum"، لتكتمل اللحظة بمحبة العائلة والسحر.

وكانت ديزي قد شوهدت سابقًا وهي تستمتع بعروض والدتها الغنائية في لاس فيغاس خلال زيارتها في تشرين الأول الماضي، حيث أكدت بيري أن ابنتها ترافقها دائمًا وتحب رؤيتها تتألق وتتحول إلى شخصيات مختلفة على المسرح.

 

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