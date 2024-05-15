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حضور نسائي ملفت في حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي
فنّ
2024-05-15 | 02:39
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حضور نسائي ملفت في حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي
حضور نسائي ملفت في حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي
طغى الحضور النسائي على حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي بدورته السابعة والسبعين بسبب التكريم المخصص لأسطورة هوليوود ميريل ستريب بالإضافة إلى الرغبة في إبراز حركة "مي تو" النسائية، وفق وكالة "فرانس برس".
فوجوه حفلة الافتتاح كانت نسائية حصراً، إذ تولّت تقديمها كاميّ كوتان، فيما كانت ميريل ستريب نجمة الحدث، وسلمّتها السعفة الذهبية الفخرية الممثلة الفرنسية جولييت بينوش.
وتوجهت النجمة الفرنسية إلى بطلة "صوفيز تشويس" و"ذي بريدجز أوف ماديسون كاونتي" و"ذي ديفيل ويرز برادا" بالقول "إذا كانت مساهمات النساء في التاريخ لا تزال غير ظاهرة، فإن مساهماتك ليست كذلك".
وأضافت بينوش التي كانت من بين مئة شخصية وقّعت على مقالة نشرها الثلاثاء موقع صحيفة "لوموند" الإلكتروني تطالب بقانون شامل ضد العنف الجنسي في فرنسا، متوجهة إلى ستريب "لقد غيّرتِ نظرتنا إلى المرأة في عالم السينما لقد أعطيتِنا صورة جديدة عن أنفسنا".
وجاء كلام مقدّمة الحفلة كوتان ليؤكد تبدّل الزمن من منبر مهرجان مدينة كانّ التي شهدت فنادقها بعض الاعتداءات الجنسية التي أُدين أو اتُّهم بها المنتج الهوليوودي السابق هارفي واينستين الذي شكّل فتح ملفاته قبل سبع سنوات شرارة انطلاق حركة "مي تو".
ولاحظت كوتان وسط التصفيق أن "الاجتماعات المهنية الليلية في غرف الفنادق مع الرجال ذوي النفوذ لم تعد جزءا من عادات دوّامة كان".
ويبدو جليّاً أنّ الأصوات المنددة بالانتهاكات الجنسية في مجالات الفنون وسواها لا تخفت البتة.
حتى أنها كادت تُغرق المهرجان بشائعات عن اتهامات لشخصيات، تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي وتناولتها بعض وسائل الإعلام، ما اضطُرّ المهرجان إلى نفيها.
ويؤشر ذلك إلى حالة الغليان في قطاع السينما الفرنسية الذي يُجري مراجعة شاملة، بتأثير من الممثلة جوديت غودريش التي أصبحت شخصية رئيسية في الحركة منذ أن اتهمت المخرجين بونوا جاكو وجاك دويون باغتصابها عندما كانت مراهقة.
وستعرض غودريش في مهرجان كان الأربعاء فيلمها القصير "Moi aussi" الذي يسلط الضوء على ألف ضحية اعتداء جنسي.
ومن الملحوظات اللافتة بدلالاتها هذا العام، تولي غريتا غيرويغ، التي أصبحت أول مخرجة يحقق أحد أفلامها إيرادات تزيد عن مليار دولار مع "باربي"، رئاسة لجنة تحكيم المهرجان السينمائي الأبرز عالمياً.
وقالت غيرويغ، وهي أول أميركية تتولى هذا الدور "أحبّ السينما، إنها مقدسة بالنسبة لي. الفن والأفلام مقدسة بالنسبة لي".
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