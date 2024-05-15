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وفاة عازف ساكسفون أميركي شهير بعد صراع مع المرض... من هو؟
فنّ
2024-05-15 | 03:24
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وفاة عازف ساكسفون أميركي شهير بعد صراع مع المرض... من هو؟
وفاة عازف ساكسفون أميركي شهير بعد صراع مع المرض... من هو؟
توفي عازف الساكسفون الأميركي ديفيد سانبورن الذي تجاوز تأثيره حدود الجاز عن عمر يناهز 78 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان، وفق وكالة "فرانس برس".
وأفاد منشور على صفحة سانبورن عبر "فيسبوك" بأن الموسيقي "توفي بعد ظهر الأحد 12 أيار بعد صراع طويل مع مرض سرطان البروستات" الذي كان يعانيه منذ العام 2018.
ولم يكن سانبورن أحد كبار عازفي الجاز فحسب، بل اكتسب مكانة كبيرة أيضاً في الموسيقى عموماً، إذ خاض مجموعة واسعة من أنواعها، كالجاز اللاتيني، والجاز المطعّم بأنواع أخرى، والديسكو، والفانك، والبوب، والروك، والسول، والبلوز.
وأصدر سانبورن خلال مسيرته الفنية التي امتدت ستة عقود 25 ألبوماً، وفاز بستّ جوائز "غرامي".
وأتاحت له مهاراته التقنية المميزة التعاون مع عدد من النجوم، منهم ديفيد بووي في أغنية "يونغ أميركانز" Young Americans، وستيفي ووندر في ألبوم "توكينغ بوك" Talking Book، وبروس سبرينغستين في "بورن تو رَن" Born to Run.
كذلك رافق فرقة "رولينغ ستونز"، وشارك في مهرجان وودستوك الشهير مع فرقة "بول باترفيلد بلوز باند"، وسوى ذلك.
وولد سانبورن في تامبا بولاية فلوريدا في العام 1945، لكنه نشأ في ولاية ميزوري بجنوب الولايات المتحدة.
وبدأ سانبورن العزف على الساكسفون بناء على نصيحة الطبيب لتقوية قدرة رئتيه. إذ كان يعاني صغيراً شلل الأطفال أو ما يُعرف أيضاً بالتهاب سنجابية النخاع، وهو مرض يصيب الجهاز العصبي ويمكن أن يؤدي إلى فقدان القدرة على تحريك بعض الأطراف وإلى صعوبة في التنفس.
ورغم اكتشاف إصابته بالسرطان في العام 2018، واصل نشاطه الفني وإحياء الحفلات، وكان مرتبطاً بعدد منها السنة المقبلة.
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