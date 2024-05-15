بيني بلانكو يتنبأ بالزواج من سيلينا غوميز... وهذا ما كشفه عن هدفه التالي!

بيني بلانكو يتنبأ بالزواج من سيلينا غوميز... وهذا ما كشفه عن هدفه التالي!

كشف المغني بيني بلانكو عن تحضيراته للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لبدء علاقته مع المغنية سيلينا غوميز.



وقال بلانكو إنه "اشترى بعض الأشياء الجيّدة للاحتفال بهذه الذكرى"، مشيراً إلى أنه "تنبأ بالزواج من غوميز لكون علاقتهما جديّة".



وأعلن بلانكو أن "إنجاب الأطفال هو هدفه التالي"، مضيفاً أن " هذا هو الشيء المفضل لدي، فأنا أحب الجلوس مع الأطفال".



واعترف بلانكو بأنه لم "يأخذ الموعد الغرامي الأول بينه وبين غوميز بشكل جدي".