نجم "الهيبة" أويس مخللاتي يصدم الجمهور... وضع كحل العيون وقص حواجبه

نجم "الهيبة" أويس مخللاتي يصدم الجمهور... وضع كحل العيون وقص حواجبه

تداول روّاد الإنترنت لقطات لنجم مسلسل "الهيبة" الممثل السوري أويس مخللاتي في أحدث ظهورٍ له، وأعرب البعض عن صدمتهم من تصرّفاته.

وفي التفاصيل، ظهر الممثل أويس مخللاتي، صاحب شخصيّة "صخر"، بمظهرٍ مختلف بعدما قص حواجبه ووضع كحل العيون.

وتعرّض أويس مخللاتي لانتقاداتٍ لاذعة عبر منصّات التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، وتساءل الآخرون ما إذا كان السبب تحضيره لدورٍ تمثيلي جديد.