حملة تعاطف واسعة معه... هل أصيب لطفي لبيب بشللٍ نصفي؟

حملة تعاطف واسعة معه... هل أصيب لطفي لبيب بشللٍ نصفي؟

انطلقت في الساعات الماضية حملة تعاطف واسعة مع الممثل المصري لطفي لبيب، عقب انتشار معلومات مجهولة المصدر مفادها أن الأخير قد تعرّض لجلطةٍ دماغيّة فأصيب بشللٍ نصفي.

ورغم المحبّة الكبيرة الّتي يكنّها روّاد الإنترنت للممثل الشهير، خرج لطفي لبيب عن صمته ووضع حداً للشائعة الّتي تطاله.

ونفى لطفي لبيب خبر إصابته بشللٍ نصفي، وأوضح أنّه تعرّض لجلطة في عام 2017 أثرت على حركة يده وقدمه.