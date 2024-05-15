"يقبرني الشاطر".. نادين الراسي تدلّل المساعدة المنزليّة

"يقبرني الشاطر".. نادين الراسي تدلّل المساعدة المنزليّة

تحرص الممثلة اللبنانيّة نادين الراسي على نشر فيديوهات عفويّة من يوميّاتها، وذلك عبر خاصيّة القصص القصيرة على تطبيق انستغرام.

وظهرت الممثلة نادين الراسي في "ستوري" وهي تدلّل مساعدتها المنزليّة أثناء قيام الأخيرة بتحضير طبق الورق عنب.

"الله لا يحرمني منك"، تقول نادين لمساعدتها تقديراً لجهودها. وأضافت "أنا أحبّك.. يقبرني الشاطر يقبرني قلبك".