"أحارب المرض الخبيث"... نجمة اراب ايدول تعلن إصابتها بالسرطان

"أحارب المرض الخبيث"... نجمة اراب ايدول تعلن إصابتها بالسرطان

أعلنت نجمة اراب ايدول برواس حسين عن غصابتها بمرض سرطان الأمعاء، وذلك في منشورٍ عبر منصّة X.

وكتبت برواس حسين في منشورها "أنا دائماً راضية بالقضاء والقدر اللي الله كاتب النا. نعم أنأ احارب المرض الخبيث (سرطان الأمعاء) حالياً في مرحلة العلاج. الحمد لله والشكر على كل شي".

وأضافت برواس قائلةً "ادعولي بالشفاء. الله يحفظكم ويحفظنا من كل المرض والشر ويشفي جميع المرضى".