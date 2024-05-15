"أحارب المرض الخبيث"... نجمة اراب ايدول تعلن إصابتها بالسرطان

أني دايما راضية بالقضاء والقدر اللي الله كاتب النا. نعم أني داحارب مرض الخبيث (سرطان ألامعاء) حاليا في مرحلة العلاج. الحمد لله والشكر على كل شي.
ادعولي بالشفاء . الله يحفظكم ويحفظنا من كل المرض والشر ويشفي جميع المرضى.#برواس_حسين | #ParwazHussein#fighting #cancer pic.twitter.com/Lvpc8182zl
— Parwaz Hussein | برواس حسين (@ParwazOfficial) May 15, 2024
أني دايما راضية بالقضاء والقدر اللي الله كاتب النا. نعم أني داحارب مرض الخبيث (سرطان ألامعاء) حاليا في مرحلة العلاج. الحمد لله والشكر على كل شي.
ادعولي بالشفاء . الله يحفظكم ويحفظنا من كل المرض والشر ويشفي جميع المرضى.#برواس_حسين | #ParwazHussein#fighting #cancer pic.twitter.com/Lvpc8182zl