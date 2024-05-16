الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
15
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
البيت الأبيض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
15
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
هل حصل الطلاق بين جنيفر لوبيز وبن أفليك؟ (فيديو)
فنّ
2024-05-16 | 15:09
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
هل حصل الطلاق بين جنيفر لوبيز وبن أفليك؟ (فيديو)
تجاهلت جنيفر لوبيز الشائعات التي تقول إن علاقتها سيئة مع زوجها بن أفليك.
وبدلاً من ذلك، واصلت لوبيز البالغة من العمر 54 عامًا الترويج لفيلمها التالي.
وشوهدت أيضًا وهي ترتدي سترة أنيقة ذات لون رمادي فاتح مع أقراط فضية وخاتم فضي وسوار من الماس، وخاتم زفافها وشعرها البني مرفوعًا أثناء حديثها عن صناعة الفيلم، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
"إن أطلس في جوهره عبارة عن قصة حب تدور حول ما يجعلنا بشرًا. إنها قصة الصداقة والمثابرة وتعلم الإيمان بنفسك. "
ونشرت الممثلة أيضًا ملصقًا جديدًا للفيلم، الذي ستصدره منصة Netflix في 24 أيار، وشوهدت في الشخصية بلقطة قريبة.
وفي هذه الأثناء، كان أفليك مشغولاً بتصوير الجزء الثاني من فيلمه الناجح The Accountant عام 2016.
وكانت صحيفة تابلويد إن تاتش هي المنفذ الذي زعم أن أفليك ولوبيز قد انتهيا بعد عامين تقريبًا من الزواج.
آخر الأخبار
فنّ
الطلاق
جنيفر
لوبيز
أفليك؟
(فيديو)
التالي
نضال الأحمدية تفتح النار على كاريس بشار: يلعنها شو شريرة!
للمرة الأولى... الواقع الافتراضي حاضر في مهرجان كان ضمن مسابقة فعلية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-04-28
هل تم الطلاق بين شروق ودكتور فود؟ (فيديو)
منوعات
2024-04-28
هل تم الطلاق بين شروق ودكتور فود؟ (فيديو)
0
عالم الطبخ
09:25
البيتزا بثمار البحر... إليكم طريقة تحضير هذا الطبق المميّز مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
09:25
البيتزا بثمار البحر... إليكم طريقة تحضير هذا الطبق المميّز مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
فنّ
06:01
بمساعٍ من علي الديك.. الشامي يزور سوريا للمرّة الأولى منذ 12 عاماً (فيديو)
فنّ
06:01
بمساعٍ من علي الديك.. الشامي يزور سوريا للمرّة الأولى منذ 12 عاماً (فيديو)
0
فنّ
2024-05-15
فارس كرم يعلنها: "عرسي الجديد"! (فيديو)
فنّ
2024-05-15
فارس كرم يعلنها: "عرسي الجديد"! (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
13:27
بين اليسا ونانسي... معايدة وتهنئة وقلوب!
فنّ
13:27
بين اليسا ونانسي... معايدة وتهنئة وقلوب!
0
فنّ
06:05
الإحتفال بعيد ميلاد نانسي عجرم... كم أصبح عمرها؟
فنّ
06:05
الإحتفال بعيد ميلاد نانسي عجرم... كم أصبح عمرها؟
0
فنّ
06:01
بمساعٍ من علي الديك.. الشامي يزور سوريا للمرّة الأولى منذ 12 عاماً (فيديو)
فنّ
06:01
بمساعٍ من علي الديك.. الشامي يزور سوريا للمرّة الأولى منذ 12 عاماً (فيديو)
0
فنّ
05:59
"كبسوا كبسوا على تيك توك".. ممثلة سورية تبكي: مجبورة بدّي عيش!
فنّ
05:59
"كبسوا كبسوا على تيك توك".. ممثلة سورية تبكي: مجبورة بدّي عيش!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
2024-03-30
طقس مستقرّ يسيطر على لبنان...
حال الطقس
2024-03-30
طقس مستقرّ يسيطر على لبنان...
0
فنّ
2024-02-27
قلب أحمر من حسام حبيب لشيرين عبد الوهاب بعد أغنية "كدابة"
فنّ
2024-02-27
قلب أحمر من حسام حبيب لشيرين عبد الوهاب بعد أغنية "كدابة"
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-19
الإسباني ساينز يتوج بلقب رالي دكار
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-19
الإسباني ساينز يتوج بلقب رالي دكار
0
أخبار دولية
2024-01-21
اسماعيل هنية يجري محادثات في تركيا
أخبار دولية
2024-01-21
اسماعيل هنية يجري محادثات في تركيا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:49
لبنان حضر في واشنطن بتكريم شخصيات لبنانية في حفل لم تغب عنه السياسة
تقارير نشرة الاخبار
14:49
لبنان حضر في واشنطن بتكريم شخصيات لبنانية في حفل لم تغب عنه السياسة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
اختلاس في مصرف ودعوى قضائية بحق آخر
تقارير نشرة الاخبار
13:47
اختلاس في مصرف ودعوى قضائية بحق آخر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
نبع مياه تحت مبنى وزارة الشباب والرياضة… وأصوات من الجدران فوقه
تقارير نشرة الاخبار
13:44
نبع مياه تحت مبنى وزارة الشباب والرياضة… وأصوات من الجدران فوقه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
قمة العرب في البحرين وأمواج غزة الحاضر الأبرز!
تقارير نشرة الاخبار
13:29
قمة العرب في البحرين وأمواج غزة الحاضر الأبرز!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
تصعيد غير مسبوق على الجبهة الجنوبية
تقارير نشرة الاخبار
13:27
تصعيد غير مسبوق على الجبهة الجنوبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
أعنف غارات اسرائيلية على البقاع والمعادلة واضحة
تقارير نشرة الاخبار
13:26
أعنف غارات اسرائيلية على البقاع والمعادلة واضحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
توصية المجلس النيابي للحكومة حول النازحين غير ملزمة…
تقارير نشرة الاخبار
13:23
توصية المجلس النيابي للحكومة حول النازحين غير ملزمة…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
مستقبل السياحة...من الخليج الى العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:20
مستقبل السياحة...من الخليج الى العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
دوما... بلسان أهلها: أجمل بلدة!
تقارير نشرة الاخبار
13:18
دوما... بلسان أهلها: أجمل بلدة!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
01:52
الادعاء على dr. food ...وجلسة لاستجوابه الاثنين المقبل
أمن وقضاء
01:52
الادعاء على dr. food ...وجلسة لاستجوابه الاثنين المقبل
2
أخبار دولية
04:43
مسودة إعلان المنامة: لتنفيذ اصلاحات وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الامن وحماية حدود لبنان المعترف بها دوليا
أخبار دولية
04:43
مسودة إعلان المنامة: لتنفيذ اصلاحات وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الامن وحماية حدود لبنان المعترف بها دوليا
3
فنّ
06:05
الإحتفال بعيد ميلاد نانسي عجرم... كم أصبح عمرها؟
فنّ
06:05
الإحتفال بعيد ميلاد نانسي عجرم... كم أصبح عمرها؟
4
خبر عاجل
08:22
ترقبوا رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل الليلة الساعة الثامنة والنصف
خبر عاجل
08:22
ترقبوا رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل الليلة الساعة الثامنة والنصف
5
فنّ
06:01
بمساعٍ من علي الديك.. الشامي يزور سوريا للمرّة الأولى منذ 12 عاماً (فيديو)
فنّ
06:01
بمساعٍ من علي الديك.. الشامي يزور سوريا للمرّة الأولى منذ 12 عاماً (فيديو)
6
فنّ
05:59
"كبسوا كبسوا على تيك توك".. ممثلة سورية تبكي: مجبورة بدّي عيش!
فنّ
05:59
"كبسوا كبسوا على تيك توك".. ممثلة سورية تبكي: مجبورة بدّي عيش!
7
حال الطقس
01:52
درجات الحرارة الى ارتفاع...
حال الطقس
01:52
درجات الحرارة الى ارتفاع...
8
فنّ
05:06
نضال الأحمدية تفتح النار على كاريس بشار: يلعنها شو شريرة!
فنّ
05:06
نضال الأحمدية تفتح النار على كاريس بشار: يلعنها شو شريرة!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More