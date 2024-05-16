الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
البيت الأبيض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

هل حصل الطلاق بين جنيفر لوبيز وبن أفليك؟ (فيديو)

فنّ
2024-05-16 | 15:09
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
هل حصل الطلاق بين جنيفر لوبيز وبن أفليك؟ (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
هل حصل الطلاق بين جنيفر لوبيز وبن أفليك؟ (فيديو)

تجاهلت جنيفر لوبيز الشائعات التي تقول إن علاقتها سيئة مع زوجها بن أفليك.

وبدلاً من ذلك، واصلت لوبيز البالغة من العمر 54 عامًا الترويج لفيلمها التالي.

وشوهدت أيضًا وهي ترتدي سترة أنيقة ذات لون رمادي فاتح مع أقراط فضية وخاتم فضي وسوار من الماس، وخاتم زفافها وشعرها البني مرفوعًا أثناء حديثها عن صناعة الفيلم، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

"إن أطلس في جوهره عبارة عن قصة حب تدور حول ما يجعلنا بشرًا. إنها قصة الصداقة والمثابرة وتعلم الإيمان بنفسك. "

ونشرت الممثلة أيضًا ملصقًا جديدًا للفيلم، الذي ستصدره منصة Netflix في 24 أيار، وشوهدت في الشخصية بلقطة قريبة.

وفي هذه الأثناء، كان أفليك مشغولاً بتصوير الجزء الثاني من فيلمه الناجح The Accountant عام 2016.

وكانت صحيفة تابلويد إن تاتش هي المنفذ الذي زعم أن أفليك ولوبيز قد انتهيا بعد عامين تقريبًا من الزواج.
 

آخر الأخبار

فنّ

الطلاق

جنيفر

لوبيز

أفليك؟

(فيديو)

LBCI التالي
نضال الأحمدية تفتح النار على كاريس بشار: يلعنها شو شريرة!
للمرة الأولى... الواقع الافتراضي حاضر في مهرجان كان ضمن مسابقة فعلية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-04-28

هل تم الطلاق بين شروق ودكتور فود؟ (فيديو)

LBCI
عالم الطبخ
09:25

البيتزا بثمار البحر... إليكم طريقة تحضير هذا الطبق المميّز مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
فنّ
06:01

بمساعٍ من علي الديك.. الشامي يزور سوريا للمرّة الأولى منذ 12 عاماً (فيديو)

LBCI
فنّ
2024-05-15

فارس كرم يعلنها: "عرسي الجديد"! (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
13:27

بين اليسا ونانسي... معايدة وتهنئة وقلوب!

LBCI
فنّ
06:05

الإحتفال بعيد ميلاد نانسي عجرم... كم أصبح عمرها؟

LBCI
فنّ
06:01

بمساعٍ من علي الديك.. الشامي يزور سوريا للمرّة الأولى منذ 12 عاماً (فيديو)

LBCI
فنّ
05:59

"كبسوا كبسوا على تيك توك".. ممثلة سورية تبكي: مجبورة بدّي عيش!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2024-03-30

طقس مستقرّ يسيطر على لبنان...

LBCI
فنّ
2024-02-27

قلب أحمر من حسام حبيب لشيرين عبد الوهاب بعد أغنية "كدابة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-19

الإسباني ساينز يتوج بلقب رالي دكار

LBCI
أخبار دولية
2024-01-21

اسماعيل هنية يجري محادثات في تركيا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:49

لبنان حضر في واشنطن بتكريم شخصيات لبنانية في حفل لم تغب عنه السياسة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

اختلاس في مصرف ودعوى قضائية بحق آخر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

نبع مياه تحت مبنى وزارة الشباب والرياضة… وأصوات من الجدران فوقه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

قمة العرب في البحرين وأمواج غزة الحاضر الأبرز!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

تصعيد غير مسبوق على الجبهة الجنوبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

أعنف غارات اسرائيلية على البقاع والمعادلة واضحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

توصية المجلس النيابي للحكومة حول النازحين غير ملزمة…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

مستقبل السياحة...من الخليج الى العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

دوما... بلسان أهلها: أجمل بلدة!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
01:52

الادعاء على dr. food ...وجلسة لاستجوابه الاثنين المقبل

LBCI
أخبار دولية
04:43

مسودة إعلان المنامة: لتنفيذ اصلاحات وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الامن وحماية حدود لبنان المعترف بها دوليا

LBCI
فنّ
06:05

الإحتفال بعيد ميلاد نانسي عجرم... كم أصبح عمرها؟

LBCI
خبر عاجل
08:22

ترقبوا رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل الليلة الساعة الثامنة والنصف

LBCI
فنّ
06:01

بمساعٍ من علي الديك.. الشامي يزور سوريا للمرّة الأولى منذ 12 عاماً (فيديو)

LBCI
فنّ
05:59

"كبسوا كبسوا على تيك توك".. ممثلة سورية تبكي: مجبورة بدّي عيش!

LBCI
حال الطقس
01:52

درجات الحرارة الى ارتفاع...

LBCI
فنّ
05:06

نضال الأحمدية تفتح النار على كاريس بشار: يلعنها شو شريرة!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More