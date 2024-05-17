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o
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الموت يُفجع أحمد عدوية
فنّ
2024-05-17 | 03:43
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الموت يُفجع أحمد عدوية
الموت يُفجع أحمد عدوية
فُجع الفنان المصري أحمد عدوية بوفاة أعزّ الناس على قلبه، فكشف الشاعر صلاح عطية أن الفنان الشهير قد فقد زوجته السيدة ونيسة أحمد عاطف.
ويُعتبر آخر ظهور لأحمد عدوية وزوجته الراحلة ونيسة عاطف فى برنامج "واحد من الناس" حيث سردا قصة حبّهما الّتي دامت لسنوات طويلة.
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