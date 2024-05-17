"لا لحفلات سعد لمجرد في المغرب"... عريضة لطرده من مهرجان موازين

"لا لحفلات سعد لمجرد في المغرب"... عريضة لطرده من مهرجان موازين

انطلقت في الساعات الفائتة عريضة لطرد الفنان المغربي سعد لمجرد من مهرجان موازين في العاصمة المغربيّة الرباط، ورفع المعترضون شعار "لا لحفلات سعد لمجرد في المغرب".

وتبيّن لاحقاً أن إدارة مهرجان موازين لم تتواصل مع الفنان سعد لمجرد أو إدارة أعماله للتعاقد على إحياء حفلٍ فنّي ضمن فعاليات الدورة الـ19 من المهرجان، لأن ظروفه القضائيّة تحول دون ذلك.