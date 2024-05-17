فقد الوعي أثناء التصوير.. تفاصيل تسمّم دم أحمد السقا

فقد الوعي أثناء التصوير.. تفاصيل تسمّم دم أحمد السقا

كشف الممثل المصري أحمد السقا عن تفاصيل الأزمة الصحيّة الّتي أصابته في الفترة الماضية، مُعلناً للمرّة الأولى أنه عانى من تسمّم بالدم.

وفي التفاصيل، صرّح الممثل أحمد السقا: "فقدت الوعي أثناء التصوير وتمّ نقلي إلى المستشفى، وأخبرني الأطباء بوجود انسداد في المجرى المراري منذ 3 أشهر تسبّب في حالة تسمّم بالدم".

وأردف السقا قائلاً "أنا كنت هموت فعلاً، وفيه أطباء لولاهم كان زماني في عداد الأموات".