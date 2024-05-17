ممثلة مصريّة تعرّضت للتحرّش في حفل وائل جسار.. والنيابة العامة تتدخّل!

ممثلة مصريّة تعرّضت للتحرّش في حفل وائل جسار.. والنيابة العامة تتدخّل!

توجّهت الممثلة المصريّة رانيا منصور إلى قسم شرطة مدينة نصر أول، وحرّرت محضراً بعد تعرّضها للتحرّش من قبل أحد الحاضرين في حفل الفنان وائل جسار.

وسرعان ما تحرّكت الأجهزة الأمنيّة، وتمّ إلقاء القبض على المتّهم الّذي يبلغ من العمر 48 عاماً.

وبعد تحويله إلى النيابة العامة، تمّ إخلاء سبيل المُتهم بعد تصالح الطرفين، وتبيّن أنّه يعاني من اضطراباتٍ نفسيّة.