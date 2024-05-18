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فنان سوري يتّهم الشامي بشراء مشاهدات وهميّة: ضحك على عقول الناس
فنّ
2024-05-18 | 04:29
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فنان سوري يتّهم الشامي بشراء مشاهدات وهميّة: ضحك على عقول الناس
فنان سوري يتّهم الشامي بشراء مشاهدات وهميّة: ضحك على عقول الناس
اتّهم الفنان السوري عبد الكريم حمدان زميله الفنان الشامي بشراء مشاهدات وهميّة، تزامناً مع إصدار الأخير لأغنيته الجديدة بعنوان "خدني".
وفي التفاصيل، نشر عبد الكريم حمدان عبر خاصيّة القصص القصيرة صورة توثّق أن أغنية الشامي الجديدة قد حققت 5 الآف مشاهدة خلال نصف ساعة، بينما عدد التعليقات بلغ 12 ألف تعليق.
وعلّق عبد الكريم حمدان بسخرية قائلاً: "سبحان الله. أول مرة بشوف ناس بتعلق بدون ما تشاهد. غريبة هالترندات. حاج ضحك على عقول الناس".
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