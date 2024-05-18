هاني رمزي خسر أمواله في البورصة: أستحق لأنني تعاملت بجهل

هاني رمزي خسر أمواله في البورصة: أستحق لأنني تعاملت بجهل

صرّح الممثل المصري هاني رمزي أنه خسر مبلغاً كبيراً من ثروته بسبب البورصة، وتابع "لقيت الناس بيشتروا أسهم في البورصة، قلت أركب الموجة".

وأردف هاني رمزي قائلاً "البورصة لها ناسها والمفروض أن يكون إلى جانبك خبير أو مرشد، يقول لك متى تشتري ومتى تبيع وأي سهم يشهد صعوداً وأيها يشهد هبوطاً... أنا وضعت مبلغاً كبيراً بالنسبة لي وخسرته. أنا أستحق الخسارة لأنني تعاملت بجهل".