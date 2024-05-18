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مخرج عالمي في مهرجان كان: "العالم أكثر غرابة من الأفلام التي نصنعها"!

فنّ
2024-05-18 | 16:37
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مخرج عالمي في مهرجان كان: &quot;العالم أكثر غرابة من الأفلام التي نصنعها&quot;!
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مخرج عالمي في مهرجان كان: "العالم أكثر غرابة من الأفلام التي نصنعها"!

أعلن المخرج اليوناني يورجوس لانثيموس خلال فعاليات مهرجان كان السينمائي اليوم السبت إن أفلامه التي تنتمي لنمط الكوميديا السوداء في كثير من الأحيان تُعتبر "أقل غرابة" مما يحدث في العالم، وفقاً لوكالة رويترز.

وعرض لانثيموس ضمن فعاليات المهرجان فيلمه "كايندز أو كايندنس" (أنواع اللطف)، وهو ثاني عمل يجمعه مع الممثلة إيما ستون خلال فترة قصيرة.

وصنع لانثيموس اسما لنفسه من خلال أفلام غريبة تنتمي لنمط الكوميديا السوداء منها "ذا لوبستر" (سرطان البحر) الذي ظهر فيه العزاب يتحولون إذا لم يجدوا رفاقا و"بور ثينجز" (كائنات مسكينة) المستوحى من فرانكشتاين.

ولا يختلف عمله الجديد الذي يعرضه في مهرجان كان عن هذا النمط.

وينقسم "كايندز أوف كايندنس" إلى ثلاثة أجزاء ويضم قصصا مختلفة ولكن بنفس الممثلين والموضوعات ومنها جنون العظمة وديناميكيات القوة في العلاقات وعتبة العنف.

وقال لانثيموس في مؤتمر صحفي اليوم "ألا تعتقدون أن العالم على الأرجح أكثر غرابة... من الأفلام التي نصنعها؟".

وأضاف بينما يقف إلى جانبه نجوم الفيلم، ومنهم ستون وجيسي بليمونز ووليم دافو، "ربما يعكس عملي وأعمال الآخرين ما يحدث في العالم، وعلينا فقط محاولة إيجاد طريقة للقيام بذلك بأفضل طريقة ممكنة".

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العالم أغرب من الأفلام.

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