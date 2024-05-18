هل تم الكشف عن السبب وراء ابتسامة "الموناليزا"؟

كشف أحد الخبراء في الفنّ عن سبب ابتسامة "الموناليزا" خلف موضوع اللوحة ، حيث يُقال إن ربما كان ليوناردو دا فينشي لديه "نكتة خاصة".

وكما يبدو أن الجيولوجيا قد حلت لغز المناظر الطبيعية في لوحة الموناليزا، حيث حددتها على أنها "على ضفاف بحيرة كومو"، فإنها الآن تلقي ضوءًا جديدًا على سرّ آخر من أسرار تحفة ليوناردو دا فينشي الفنية: وهي ابتسامتها الساحرة.

ربما كان عالم عصر النهضة الموسوعي ذو الفهم المعقد للجيولوجيا قد استمتع ببعض التورية الجيولوجية، وفقًا لبحث جديد.

وقام غريغ سيريدا، وهو مؤرخ فني هاوٍ، بالربط بين المنطقة الجبلية الواقعة شمال ليكو مباشرةً، مع جبليها الرئيسيين Grigna Settenrionale وGriggna Meridonale، وكلمة باللهجة المحلية "grigignà".

وقال لموقع " ديلي ميل " البريطاني: "قد تكون كلمة "

grigna

" هي المفتاح لابتسامة الموناليزا، إذ من الممكن أن تكون مثيرة للضحك".