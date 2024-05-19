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بعد فوزه بالجائزة الكبرى في مهرجان كان... هذا ما كشفه مخرج فيلم "مثلث الحزن" عن مشروعه القادم
فنّ
2024-05-19 | 04:00
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بعد فوزه بالجائزة الكبرى في مهرجان كان... هذا ما كشفه مخرج فيلم "مثلث الحزن" عن مشروعه القادم
بعد فوزه بالجائزة الكبرى في مهرجان كان... هذا ما كشفه مخرج فيلم "مثلث الحزن" عن مشروعه القادم
عاد المخرج السويدي روبن أوستلوند، الحائز على الجائزة الكبرى لمهرجان كان السينمائي "السعفة الذهبية" مرتين ورئيس لجنة التحكيم العام الفائت، إلى المهرجان المقام في جنوب فرنسا اليوم السبت لإعلان مشروعه التالي، وهو فيلم كوميديا سوداء عن عالقين على متن طائرة.
ويختبر فيلم "ذا إنترتينمنت سيستم إز داون" "نظام الترفيه معطل" علاقة زوجين خلال رحلة بالطائرة تستغرق أكثر من 20 ساعة من لندن إلى سيدني وتلعب بطولته كيرستين دانست ودانيال برول، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
وقال أوستلوند "عندما يتم إغلاق جهازي آيفون وآيباد سيكون على الزوجين التعامل مع الملل الذي يشعران به"، وأضاف "سأتناول هذا الجانب، إذ تم سلب الترفيه على المستوى المجتمعي، ماذا قد يحدث بعد ذلك؟"
ويستكشف أوستلوند في أعماله ما قد يحدث داخل مجتمع مهذب إذا خرج عن مساره المألوف، ومنها أفلام "مثلث الحزن" و"القوة القاهرة" و"المربع".
وقال أوستلوند إن فريق الفيلم اشترى طائرة بوينج 747 لتصوير الفيلم الذي من المقرر أن يبدأ قريبا، مشيرا إلى أن 99 بالمئة من أحداث الفيلم سيتم تصويرها داخل الطائرة.
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