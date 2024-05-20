وريث فريد الأطرش يقاضي نانسي عجرم: نحن بصدد جريمة يعاقب عليها القانون

وريث فريد الأطرش يقاضي نانسي عجرم: نحن بصدد جريمة يعاقب عليها القانون

أعلن السيد فيصل الأطرش، وريث الفنان الراحل فريد الأطرش، في بيانٍ أنّه سيقاضي النجمة اللبنانيّة نانسي عجرم بسبب غنائها أغنية "أنا وأنت وبس ولا حد تالتنا" في إعلانٍ تجاري.

في سياقٍ متصل، أوضح محامي وريث فريد الأطرش أن "الإعلان بصوت نانسي عجرم يعقد المسؤولية الجنائية عن تعد على الحق الأدبي فضلُا على أنه تم دون موافقة جمعية المؤلفين والملحنين ساسيرو أو الشركة المصرية المدنية وناشري الموسيقي ساسيم باعتبارهما من يملكان الحقوق المدنية في الأداء العلني والطبع الميكانيكي وإعادة النشر".

وأوضح المحامي حسام لطفي في تصريحات إعلامية "نحن بصدد جريمة يعاقب عليها القانون رقم 82 لسنة 2002 بالحبس والغرامة والغلق والمصادرة ونشر حكم الإدانة في جريمة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه، بخلاف التعويضات المدنية المستحقة".

بالمقابل، أكّدت مصادر لـ ET بالعربي أن الفنانة نانسي عجرم لم تغني الأغنية إلا عندما تأكدت من أن الشركة المنتجة للإعلان والأغنية حصلت على التنازلات القانونية اللازمة، وهو ما يعتبر واجب المنتجين والشركة وليس نانسي عجرم.