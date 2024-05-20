بعد فيديو هبة نور الفاضح والمخلّ بالآداب.. هل وقعت الأخيرة ضحية الذكاء الاصطناعي؟

بعد فيديو هبة نور الفاضح والمخلّ بالآداب.. هل وقعت الأخيرة ضحية الذكاء الاصطناعي؟

تعرّضت الممثلة السوريّة هبة نور لهجوم واسع عبر منصّات التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو فاضح ومخلّ بالآداب منسوب إليها بين روّاد الانترنت، وكان قد نُشر عبر خاصية القصص القصيرة الخاصّة بحسابها الرسمي على تطبيق انستغرام لدقائق معدودة.

في سياقٍ متصل، أصدر المحامي أشرف الموسوي بياناً أكّد فيه أن الفيديو المُتداول للممثلة السوريّة هبة نور مُعدّل باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي Deep Fake.

ولفت الموسوي إلى أنّه سيتمّ ملاحقة مفبركي الفيديو بجرائم القدح والذم والتشهير واختلاق الجرائم، والعقوبة قد تصل إلى ثلاث سنوات.