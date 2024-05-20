"مش ناقصنا بلاوي".. ورد الخال تردّ على حملة حظر المشاهير بسبب القضية الفلسطينية

"مش ناقصنا بلاوي".. ورد الخال تردّ على حملة حظر المشاهير بسبب القضية الفلسطينية

ردّت الممثلة اللبنانيّة ورد الخال على حملة حظر المشاهير الّذين لا يدعمون القضية الفلسطينية عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت ورد الخال عبر منصّة X التالي "لمن يتّهمنا نحن الفنانين أننا لا ندعم القضية الفلسطينيّة، كنا ومنذ البداية نستنكر الحرب وما زلنا لكن يبدو ان البعض يريد الحرب معنا".

وتابعت "إذا لم تكونوا متابعين لمنشوراتنا فهذه مشكلتكم، لا تصطادوا بالماء العكر مش ناقصنا بلاوي. هي كلمة: الله يكون مع كل مظلوم ومحروم من الحرية أينما كان".

وأوضحت ورد الخال في تغريدة أخرى "نحنا داعمين بس مش إذا ما نزّلنا منشور كل يوم يعني يهاجمونا. كل منطقتنا بمصيبة ونحنا عايشين بهالبلد وبعد ما متنا. بس".