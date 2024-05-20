"مش ناقصنا بلاوي".. ورد الخال تردّ على حملة حظر المشاهير بسبب القضية الفلسطينية

لمن يتهمنا نحن الفنانين أننا لا ندعم القضية الف ل س ط س ي ن ي ة
كنا ومنذ البداية نستنكر الحرب وما زلنا لكن يبدو ان البعض يريد الحرب معنا.إذا لم تكونوا متابعين لمنشوراتنا فهذه مشكلتكم
لا تصطادوا بالماء العكر
مشناقصنا بلاوي
هي كلمة:الله يكون مع كل مظلوم ومحروم من الحرية أينما كان
— ورد الخال 🌹Ward El Khal (@wardelkhalonset) May 19, 2024
لمن يتهمنا نحن الفنانين أننا لا ندعم القضية الف ل س ط س ي ن ي ة
كنا ومنذ البداية نستنكر الحرب وما زلنا لكن يبدو ان البعض يريد الحرب معنا.إذا لم تكونوا متابعين لمنشوراتنا فهذه مشكلتكم
لا تصطادوا بالماء العكر
مشناقصنا بلاوي
هي كلمة:الله يكون مع كل مظلوم ومحروم من الحرية أينما كان