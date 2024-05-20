هل تذكرون نجمة Arabs Got Talent إيمان الشميطي؟.. خلعت الحجاب وحلقت شعرها بالكامل!

هل تذكرون نجمة Arabs Got Talent إيمان الشميطي؟.. خلعت الحجاب وحلقت شعرها بالكامل!

أثارت الفنانة المغربيّة أميرة زهير بلبلةً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها مع الفنانة إيمان الشميطي الّتي تعرّف عليها الجمهور قبل 7 سنوات في برنامج المواهب الشهير Arabs Got Talent.

وفي التفاصيل، ظهرت إيمان الشميطي مع أميرة زهير من دون حجاب وبنحافة مفرطة، ولفتت الأنظار بقصّة شعرها بعدما حلقته بالكامل.

وأجمع روّاد الإنترنت على أن إيمان قامت بتغيير جذري بشكلها حتى بات من الصعب التعرّف إليها.