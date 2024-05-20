"من باريس"... جديد النجمة الذهبية نوال الزغبي (فيديو)

"من باريس"... جديد النجمة الذهبية نوال الزغبي (فيديو)

بعد الكثير من التشويق ومن تصدرها "التراند" لأيام ، أصدرت النجمة الذهبية نوال الزغبي أغنيتها المنفردة "من باريس" وهي أغنية إيقاعية جديدة من حيث "الستايل الغنائي" والأجواء الموسيقية التي اختارت أن تقدمها هذه المرة .



الأغنية من كلمات خالد فرناس ألحان ياسر نور توزيع عمرو عبد الفتاح ، " mix and mastering" ماهر صالح ومن إنتاج Umusic.



وتطل نوال بالكليب بإطلالات مبهرة وتتعاون للمرة الاولى مع المخرج نضال بكاسيني الذي حرص على اظهارها بطريقة متجددة وبلقطات استعراضية رائعة تتناسب مع أجواء الأغنية.

وقد علقت نوال قبل صدور الاغنية قائلة: " بكل عمل جديد عم حاول قدّم موسيقى جديدة ما بتشبه شي! وكل مرة بتنصدموا لأنو كتير جديد … وبعدين بتكتشفوا انو العمل رح يكون بصمة وبينضم لتاريخي الفني الكبير متل اللي اتمنيته وحفلة وكتير اغاني … بتمنى تعجبكن".