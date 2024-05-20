حملة انتقادات جديدة ضد عمرو دياب... ما فعله مع مهندس الصوت في زفاف ريم سامي أغضب الجمهور! (فيديو)

الشهر الماضي قال عن السواق "فين الحيوان ده" واليوم بيعامل مهندس الصوت بإستعلاء وقرف! وبعدها بيبتسم للجمهور! الواحد بيفكر اذا هيك تعامله مع موظفينه قدام الكاميرا فكيف بالكواليس! أكيد ما خفي كان أعظم .. #عمرو_دياب
pic.twitter.com/MxwN3YH1j3
— ABOOD AL-SHOUBAKI (@Abedelshoubaki) May 19, 2024
الشهر الماضي قال عن السواق "فين الحيوان ده" واليوم بيعامل مهندس الصوت بإستعلاء وقرف! وبعدها بيبتسم للجمهور! الواحد بيفكر اذا هيك تعامله مع موظفينه قدام الكاميرا فكيف بالكواليس! أكيد ما خفي كان أعظم .. #عمرو_دياب
pic.twitter.com/MxwN3YH1j3