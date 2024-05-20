حملة انتقادات جديدة ضد عمرو دياب... ما فعله مع مهندس الصوت في زفاف ريم سامي أغضب الجمهور! (فيديو)

الشهر الماضي قال عن السواق "فين الحيوان ده" واليوم بيعامل مهندس الصوت بإستعلاء وقرف! وبعدها بيبتسم للجمهور! الواحد بيفكر اذا هيك تعامله مع موظفينه قدام الكاميرا فكيف بالكواليس! أكيد ما خفي كان أعظم .. #عمرو_دياب

pic.twitter.com/MxwN3YH1j3 — ABOOD AL-SHOUBAKI (@Abedelshoubaki) May 19, 2024

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان عمرو دياب، ظهر فيه وهو يتعامل بطريقة غير لائقة مع مهندس الصوت في حفل زفاف ريم سامي، شقيقة المخرج محمد سامي.وتعرض عمرو دياب على اثر هذا الفيديو لحملة من الانتقادات.وأظهر الفيديو المتداول لحظة انفعال عمرو دياب، على مهندس الصوت خلال أدائه أغنية "يا أنا يا لاء"، حيث ضربه، على ظهره أكثر من مرة أثناء انشغال الأخير بتجهيز معدات الصوت.