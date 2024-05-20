من المتوقع أن يثير الجدل قبل الانتخابات... فيلم عن سيرة ترامب نجم مهرجان "كان" (صورة)

يصل مهرجان كان، أحد أبرز الأحداث السينمائية العالمية، إلى منتصف الطريق الاثنين، مع ترقب عرض فيلم سيرة ذاتية عن دونالد ترامب، وأحدث أعمال المخرج الشهير ديفيد كروننبرغ في عرضه العالمي الأول.

ويرى مراقبون أن فيلم "إميليا بيريز"، وهو عمل موسيقي استعراضي تدور أحداثه حول زعيم مخدرات يغيّر جنسه، هو الأوفر حظاً بين الأعمال المقدمة في المهرجان حتى الساعة، بعد عرض 11 من أصل 22 فيلماً مشاركاً في المسابقة على جائزة السعفة الذهبية.

كما تبدو ديمي مور منافسة جدية لجائزة أفضل ممثلة بعد تقييمات إيجابية كثيرة حصدها "ذي سابستنس" The Substance، وهو فيلم رعب دموي للغاية يدور حول الضغوط التي تواجهها النساء للحفاظ على أجسامهنّ مع التقدم في السن. وقد وصفت مجلة "ديدلاين" الفيلم بأنه "أذكى وأروع فيلم رعب لهذا العام"، بينما وصفت مجلة "فراييتي" مور بأنها "شجاعة".

ويُختتم المهرجان، الذي يُعتبر أهم ملتقى سنوي لقطاع السينما العالمية، بحفلة توزيع الجوائز السبت، وتُسلّم خلالها اللجنة برئاسة مخرجة فيلم "باربي" غريتا غيرويغ مكافآتها لهذه النسخة السابعة والسبعين.

لكنّ الحدث السينمائي الفرنسي يشهد الاثنين عرض فيلمين منتظرين بدرجة كبيرة.

ويتناول فيلم "ذي أبرنتيس" ("The Apprentice") سيرة ترامب خلال سنوات تدريبه المهني، في عمل يحمل توقيع المخرج الإيراني المولد علي عباسي، ومن المتوقع أن يثير الجدل قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية الأميركية.

ويؤدي بطولة الفيلم سيباستيان ستان، الذي اشتُهر بدور "وينتر سولدجر" ("جندي الشتاء") في أفلام مارفل، رغم أنه فاز أيضاً بجائزة أفضل ممثل في مهرجان برلين السينمائي هذا العام وحظي بإشادة واسعة بفضل تأديته دور مغني الروك تومي لي في مسلسل "بام وتومي".

وفي وقت لاحق الاثنين، يعود كروننبرغ - مخرج عدد كبير من كلاسيكيات أفلام الرعب مثل "ذي فلاي" و"كراش" و"فيديودروم" - إلى المهرجان بفيلم "ذي شراودز" "The Shrouds".

ويروي العمل الذي وُصف بأنه أقرب الأفلام إلى شخصيته في مسيرته، قصة رجل أعمال أرمل (يؤدي دوره فنسان كاسيل) يخترع آلة لمراقبة الموتى في قبورهم.

وقد استوحى كروننبرغ الفيلم جزئياً من وفاة زوجته في عام 2017 عن 43 عاماً.

وقال المخرج الكندي لمجلة فراييتي "لا أفكر حقاً في الفن كعلاج"، "الحزن يدوم إلى الأبد، بالنسبة لي. إنه لا يختفي أبداً. يمكن الابتعاد عنه بعض الشيء، لكنّي لم أختبر أي حالة تنفيس (عن الألم) من خلال إنجاز الفيلم".

من بين الأعمال التي حظيت بأصداء إيجابية لدى النقاد خلال الأسبوع الأول كان فيلم "بيرد"، وهو قصة شُجاعة متخيلة عن فتاة صغيرة في الطبقة العاملة في إنكلترا، بتوقيع المخرجة أندريا أرنولد.

لكن العمل الأبرز بحسب النقاد حتى الآن هو "إميليا بيريز" الذي حظي بإشادات كثيرة، خصوصاً للنجمتين زوي سالدانا وسيلينا غوميز والممثلة المتحولة كارلا صوفيا غاسكون في دور البطولة، بالإضافة إلى مخرجه الفرنسي جاك أوديار، الذي حصل في مسيرته على السعفة الذهبية.

بقلم إريك راندولف