لن تصدّقوا ما فعلته بالفستان... هل تعتذر ياسمين صبري من المصمم السعودي الشهير؟

لن تصدّقوا ما فعلته بالفستان... هل تعتذر ياسمين صبري من المصمم السعودي الشهير؟

"ليس فقط تعويضاً مالياً بل يحقّ ليوسف أكبر أن يطالب باعتذار على التعدّي الصريح"، إنّه التصريح الّذي أدلت به المحامية غادة العيدي وحوّل إسم الممثلة المصريّة ياسمين صبري إلى الإسم الأكثر رواجاً عبر محرّكات البحث في الساعات الماضية. فما هو سبب أزمة ياسمين صبري مع المصمم السعودي الشهير؟

في التفاصيل، كشف مصمم الأزياء السعودي يوسف أكبر أنّ ياسمين صبري قد استعارت من تصاميمه فستاناً للمشاركة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالمملكة العربيّة السعودية، ولم تدفع كنوع من الدعاية لكنّها طلبت منه إزالة ذيل الفستان ورفض.

ولم يلاحظ يوسف أكبر التعديلات التي أجرتها ياسمين صبري بنفسها على الفستان دون إذنه إلا بعدما قامت إحدى السيدات بتجربة الفستان لاحقاً، فكتب حينها "لا أتوقع أن يقوم شخص بتعديل أي تصميم بدون الحصول على أذني، فما أتوقعه دائماً هو الاحترام لعملي.. يرفضون تحمل المسؤولية ولن أتعامل معهم مجدداً".