كارمن لبس: أنا من أهمّ 5 ممثلات في الوطن العربي... وهل تعتزل قريباً؟

كارمن لبس: أنا من أهمّ 5 ممثلات في الوطن العربي... وهل تعتزل قريباً؟

"إذا سُمح لك أن تتحدثي بغرور لمدّة دقيقة واحدة فقط، كيف تصفين نفسك؟"، إنّه السؤال الّذي طُرح على الممثلة كارمن لبس، فأجابت مع ريان حايك قائلةً "أنا من أهمّ 5 ممثلات في الوطن العربي، ومن أهم الممثلات في العالم أجمع. ممثلات وليس نجمات. إسمي هو إضافة لأي عمل أشارك به، واستحق أن أنال أعلى أجر".

وكشفت كارمن لبس أنّها تفكّر بإعتزال التمثيل، وبرّرت هذه الفكرة بالقول "ما حدا دعمني ت أوصل، ووقت تجي تشوف كم مسلسل بطولة أنا عاملتو، بتنصدم وبتقلّي بس؟ أنا ما فيي بقى كون ضيفة بأعمال، عنجد زهقت والعمر عم يخلص".