الأسعار نارية والحضور للمرتبطين فقط... حفل كاظم الساهر في الأهرامات يثير الجدل

الأسعار نارية والحضور للمرتبطين فقط... حفل كاظم الساهر في الأهرامات يثير الجدل

منحت نقابة المهن الموسيقيّة المصريّة التصريح الخاص بإقامة حفل الفنان العراقي كاظم الساهر في الأهرامات، لكن الحدث المنتظر قد ترافق مع جدل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أمّا السبب فيعود إلى الأسعار النارية لتذاكر الحفل والّتي تتراوح بين 51 دولار أميركي للصفوف الأخيرة وصولاً الى 700 دولار للصفوف الأمامية.

ومن بين الشروط الّتي اثارت سخرية البعض هي ألّا يقل سن الفرد عن 21 عاما، ولن يُسمح بالدخول إلا للمرتبطين.