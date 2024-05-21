وفاة مصفف الشعر طوني صوايا... ومايا دياب تودعه: انت Tonton اللي ما بيتعوّض

وفاة مصفف الشعر طوني صوايا... ومايا دياب تودعه: انت Tonton اللي ما بيتعوّض

ودّعت الفنانة اللبنانيّة مايا دياب مصفف شعر المشاهير طوني صوايا الّذي فارق الحياة بشكل مفاجئ، وودّعته بكلمات حزينة.

وفي التفاصيل، نشرت مايا دياب تفاصيل اللقاء الأخير الّذي جمعها بالراحل طوني صوايا، فنشرت صورتهما معاً وكتبت "ما كنت عارفة انه هيدي آخر صورة لإلنا، كنت مبسوط من قليك وأنا كنت خايفة عليك. قلتلك كتير ضعفان يا طوني انتبه ع حالك، وانت ما انتبهت وفلّيت يا أطيب قلب وأكرم نفس يا أدفى انسان يا صادق يا محب يا قلبي انت".

وتابعت مايا دياب "انت شقفة من عيلتي ومن رحلتي. انت Tonton اللي ما بيتعوّض. الله معك يا قلبي".