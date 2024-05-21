بهذه الكلمات المؤثرة... نانسي عجرم تودع الراحل طوني صوايا

بهذه الكلمات المؤثرة... نانسي عجرم تودع الراحل طوني صوايا

ودّعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مصفف شعر المشاهير طوني صوايا وذلك بعد وفاته اليوم الثلاثاء بطريقة مفاجئة.