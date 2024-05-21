بعد وفاة طوني صوايا المفاجئة... هكذا تفاعلت نجوى كرم مع الخبر الحزين: "بكرت كتير يا طوني...يا ضيعان القوادم"

بعد وفاة طوني صوايا المفاجئة... هكذا تفاعلت نجوى كرم مع الخبر الحزين: "بكرت كتير يا طوني...يا ضيعان القوادم"

ودّعت الفنانة اللبنانية نجوى كرم مصفف شعر المشاهير طوني صوايا وذلك بعد وفاته اليوم الثلاثاء، حيث نشرت صورة جمعتها بالراحل عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام.

وفي التفاصيل، أرفقت نجوى كرم الصورة بعبارات حزينة ومؤثرة نعت من خلالها طوني صوايا حيث كتبت: "بكرت كتير يا طوني... يا ضيعان القوادم... يا أحلى إنسان مرق بحياتي، رح نشتاق لعزة نفسك ومحبتك. انت من القلال يللي بيبصموا بقلوبنا، انشالله تكون نفسك بالسما".