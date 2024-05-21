"كان قريب عليي وكأنه من أهلي"... أصالة تنعى الراحل طوني صوايا بهذه العبارات

"كان قريب عليي وكأنه من أهلي"... أصالة تنعى الراحل طوني صوايا بهذه العبارات

أثار خبر وفاة مصفف شعر المشاهير طوني صوايا حالة من الصدمة والحزن بين الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين سارعوا للتعبير عن حزنهم.



وفي هذا السياق، شاركت الفنانة أصالة صورة جمعتها بالراحل وأرفقتها بكلام مؤثر إذ كتبت: "ما كان شخص بشتغل معه وعادي... كان قريب عليي وكأنّه من أهلي حنون راقي شبعان كرامته ما شفت إلها مثيل يا الله ماعم صدق إنه راح ونحنا كان المفروض سوا مسافرين شي ماعم بقدر صدقه أرجوكم إدعوا له الله يرحمك ياصديق وحبيب وقريب وأخ وإنسان شو صعب لاقي متلك الله يرحمك يا حبيبي يا طوني يا غالي ويصبرنا يا رب يا رب".