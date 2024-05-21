الفلوت والغيتار في حفلتين أكاديميتَين لطلاب الكونسرفتوار (صور)

الفلوت والغيتار في حفلتين أكاديميتَين لطلاب الكونسرفتوار (صور)

يواصل الكونسرفتوار الوطني تقديم أنشطته الموسيقية في إطار النهضة التي يشهدها وبدعوة من رئيسته هبة القواس، عبر الحفلات الدورية للأوركستراتين الفلهارمونية والشرق عربية، وعبر استضافة موسيقيين وقادة أوركسترا عالميين.



كما يقدّم المعهد حفلات أكاديمية طلابية بإشراف وتدريب موسيقيّيه وأساتذته ورؤساء أقسامه، وذلك في سياق دعم طلاب المعهد ومواهبه. ولا سيما أن هذه الحفلات الأكاديمية أصبحت جزءاً من المنهج الذي يتطلب تقديم أكثر من حفلة خلال العام الدراسي. وهذا النهج الذي يشهده الكونسرفتوار، حتّم على الأساتذة العمل على رفع المستوى بما يتناسب مع المناخ الدراسي الجديد الذي يتدرج تطويره وصولاً إلى المنهج الجديد في العام المقبل.

وآخر هذه الحفلات كان "أنسامبل الغيتار"، وسبقتها حفلة "رباعية الفلوت" اللتان أقيمتا في كنيسة القديس يوسف للآباء اليسوعيين في الأشرفية، بمشاركة جمهور الموسيقى الكلاسيكية في لبنان الذي يواظب على حضور الحفلات، والاكتظاظ الذي بدا ملفتاً في حفلات الطلاب التي تشهد إقبالاً كبيراً، نظراً إلى المستوى العالي والمتقدم لأداء الطلاب.

وسحر الفلوت في رباعيته، قدّمه طلاب أستاذ الفلوت والعضو في الأوركسترا الفلهارمونية ومنسّق قسم آلات النفخ في المعهد نبيل مروة تحت إشرافه وتدريبه، وهم: تيريزا بو طانيوس، هازميك عينتابليان، أنطونيو ملاح، ونبيل مروة.



وتمكّن الطلاب في هذه الحفلة المميزة من براعة العزف التي تظهرت في أداء محترف وتقنيات متقدمة، وذلك عبر تطويع الصعوبة التي تميّز آلات النّفخ في تأدية أعمال كبيرة لعباقرة الموسيقى. تضمن البرنامج أعمالاً ومقطوعات لـ"جاك كاستيريد"، "ألكسندر أليابييف"، "موريس رافيل"، "أنطونين دفوراك"،"جوان سيباستيان باش"، "آستور بيازولا"، "كلود ديبوسي"، "مارك بيرتوميو"، بالإضافة إلى معزوفة من تأليف أنطونيو ملاح.

أما الغيتار فكان سيّد الآلات في حفلة "أنسامبل الغيتار" تحت الإدارة الفنية لأستاذ الغيتار في المعهد مغيرديش ميكاييليان، ومشاركة ثمانية عشر طالباً أبدعوا في نقل الحضور إلى فضاءات هذه الآلة بين الصولو غيتار، وأنسامبل الغيتار، ومع الصولو سوبرانو، والسوبرانو وأنسامبل الغيتار، والتي تنوعت موسيقاها بين الموسيقى المعاصرة والتقليدية من الأجواء الإسبانية واللاتينية وغيرها.

وشاركت في الحفلة السوبرانو ليانا ميكاليان، والطلاب: غدي عيد، الياس مدور، مابيل البصار، أنطوني عبيد، شادي مخايل، جان مارك طويل، سيليا عواضة، شربل عيد، ميشال الحوراني، ورد علي حسن، ميشال بو ملهب، مود بيروتي، ريان منصور، شربل الحلو، سمير مغبغب، جوي هبر، غدي مزهر، وجول غميد.