جنيفر غارنر في تخرّج ابنتها... دموع في الصور وما علاقة بن أفليك؟ (صور)

شاركت النجمة الأميركية جنيفر غارنر يوم الاثنين سلسلة من صور السيلفي التي أظهرت عينيها الباكيتين، أثناء احتفالها بتخرج ابنتها فيوليت أفليك من المدرسة الثانوية.

في منشورها على إنستغرام، شوهدت الممثلة البالغة من العمر 52 عامًا وهي تنهار بالبكاء بسبب الإنجاز الذي حققته هي وابنة زوجها السابق بن أفليك البالغة من العمر 18 عامًا.

وكانت جنيفر غارنر تقضي عطلة نهاية أسبوع محمومة من الخلافات مع زوجها السابق بن أفليك وسط شائعات بأن زواجه من جينيفر لوبيز على وشك الانتهاء.