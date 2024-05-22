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صورة ليليان نمري بالفستان الأبيض تغزو الانترنت... هل تزوّجت؟

فنّ
2024-05-22 | 02:56
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صورة ليليان نمري بالفستان الأبيض تغزو الانترنت... هل تزوّجت؟
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صورة ليليان نمري بالفستان الأبيض تغزو الانترنت... هل تزوّجت؟

صورة ليليان نمري بالفستان الأبيض تغزو الانترنت... هل تزوّجت؟

غزت مواقع التواصل الاجتماعي صورة زعيمة الكوميديا اللبنانيّة ليليان نمري وهي ترتدي فستان زفاف أبيض اللون وتحمل بيدها باقة من الورود، الأمر الّذي دفع البعض إلى التساؤل "هل دخلت ليليان نمري القفص الذهبي وتزوّجت؟".
 
وفي جولةٍ عبر حساباتها الرسميّة على مواقع التواصل الاجتماعي، يتبيّن أن صورة زواج ليليان نمري هي من كواليس تصوير مسلسل خليجي جديد يحمل اسم "كرمال الولد".
 

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