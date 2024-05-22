تمنّت الشفاء لأسماء الأسد.. هجوم شرس على سيرين عبد النور!

الله يشفيها ويشفي كل مريض https://t.co/O7zTK4sIiD
— Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) May 21, 2024
الله يشفيها ويشفي كل مريض https://t.co/O7zTK4sIiD
عصام الله يحميك من كل مرض انت وعيلتك https://t.co/DYNAaWN6Ul
— Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) May 21, 2024
عصام الله يحميك من كل مرض انت وعيلتك https://t.co/DYNAaWN6Ul
كرمال قدرتك عالاستيعاب رح فسرلك
بدي ذكرك اني انا أم يعني بعرف قيمة الاطفال مين ما كانو وحنيتي اكبر من ما بتتخايلي وإنسانيتي كمان!
وحرة على صفحتي عبر عن رأيي وغرد كيف ما بدي !
وما بحقلك تقمعيني !
شكراً حبيبتي ترتيل 🙏 https://t.co/Xu3eoji6ow
— Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) May 21, 2024
كرمال قدرتك عالاستيعاب رح فسرلك
بدي ذكرك اني انا أم يعني بعرف قيمة الاطفال مين ما كانو وحنيتي اكبر من ما بتتخايلي وإنسانيتي كمان!
وحرة على صفحتي عبر عن رأيي وغرد كيف ما بدي !
وما بحقلك تقمعيني !
شكراً حبيبتي ترتيل 🙏 https://t.co/Xu3eoji6ow