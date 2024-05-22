تمنّت الشفاء لأسماء الأسد.. هجوم شرس على سيرين عبد النور!

تمنّت الشفاء لأسماء الأسد.. هجوم شرس على سيرين عبد النور!

أعادت الممثلة اللبنانيّة سيرين عبد النور نشر خبرٍ بعنوان "إصابة أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد بسرطان الدم" عبر حسابها على منصّة X، وتمنّت لها الشفاء بالقول "الله يشفيها ويشفي كل مريض".

لكن تعليق سيرين عبد النور لم يمر مرور الكرام لدى البعض، فشنّ بعض روّاد الإنترنت هجوماً شرساً على الممثلة اللبنانيّة. وكتب أحد المغرّدين "بإذن الله نشوفك زيّها، آمين يا رب"، فرّدت سيرين عبد النور عليه بالقول "الله يحميك من كل مرض انت وعيلتك".

كما ردّت سيرين على تغريدةٍ أخرى قائلةً " كرمال قدرتك عالإستيعاب، رح فسّرلك. بدّي ذكّرك انّي انا أم يعني بعرف قيمة الأطفال مين ما كانوا وحنّيتي أكبر من ما بتتخايلي وإنسانيتي كمان! وحرّة على صفحتي عبّر عن رأيي وغرّد كيف ما بدي! وما بيحقلك تقمعيني".

الله يشفيها ويشفي كل مريض https://t.co/O7zTK4sIiD — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) May 21, 2024

عصام الله يحميك من كل مرض انت وعيلتك https://t.co/DYNAaWN6Ul — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) May 21, 2024