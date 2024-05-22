بعدما خبأت وجهه... الصورة الأولى لإبن فاليري أبو شقرا بملامح واضحة

بعدما خبأت وجهه... الصورة الأولى لإبن فاليري أبو شقرا بملامح واضحة

لاحظ روّاد مواقع التواصل الاجتماعي أن ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة فاليري أبو شقرا حرصت على أن تخبّئ وجه ابنها الثالث الّذي رُزقت به في كانون الثاني الفائت من زوجها رجل الأعمال زياد عمار.

لكن فاليري أبو شقرا كسرت القاعدة في الساعات الفائتة ونشرت الصورة الأولى لإبنها بملامح واضحة عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستغرام.