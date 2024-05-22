نداء انساني عاجل: فؤاد شرف الدين بحاجة ماسة للتبرّع بالدم

نداء انساني عاجل: فؤاد شرف الدين بحاجة ماسة للتبرّع بالدم

نشر الكاتب والمخرج المسرحي كلوفيس عطالله خبراً مفاده أن الممثل اللبناني فؤاد شرف الدين بحاجة للتبرّع بالدم.

وجاء في منشور كلوفيس عطالله "نداء انساني عاجل: الفنان فؤاد شرف الدين بحاجة ماسة لدم من فئة O+ على ان يتم التبرع في فرعي الصليب الاحمر انطلياس مقابل مستشفى سرحال او سبيرز ...نرجو ذكر اسم الفنان فؤاد شرف الدين عند التبرع، وشكراً".