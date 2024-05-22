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لن تتعرفوا إليه... إيمينيم في رقصة "الأب وابنته" خلال حفل زفافها! (صور)

فنّ
2024-05-22 | 06:29
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لن تتعرفوا إليه... إيمينيم في رقصة &quot;الأب وابنته&quot; خلال حفل زفافها! (صور)
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لن تتعرفوا إليه... إيمينيم في رقصة "الأب وابنته" خلال حفل زفافها! (صور)

شارك نجم موسيقى "الراب" إيمينيم صورة جميلة مع ابنته هايلي جايد سكوت خلال حفل زفافها، عندما انضم إليها في رقصة الأب وابنته.

وتزوجت سكوت، 28 عامًا، من إيفان مكلينتوك مؤخرًا، وشاركت الخبر على إنستغرام يوم الاثنين 20 أيار، إلى جانب سلسلة من الصور من الحفل المذهل.

وكتبت في التعليق: "الاحتفال لا يمكن أن يكون أكثر مثالية"، مع مجموعة من الكلمات المؤثرة.

وتابعت سكوت: "لقد ذرفنا الكثير من الدموع السعيدة، وضحكنا وابتسمنا وشعرنا بالكثير من الحب". "أنا وإيفان نشعر بالامتنان الشديد لجميع أفراد العائلة والأصدقاء الذين سافروا لدعمنا ويكونوا جزءًا من هذا الفصل الجديد من حياتنا كزوج وزوجة."

وشوهد إيمينيم وابنته هايلي يتعانقان أثناء رقصة الأب وابنته في صورة تمت مشاركتها مع مجلة PEOPLE.

ويمكن رؤية الثنائي وهو يضحك ويبتسم على حلبة الرقص بينما يشاهد حشد من الضيوف سكوت، مرتدية ثوبًا أبيض بدون حمالات مع خط عنق كلاسيكي على شكل قلب وحاشية مكشكشة، ووالدها يرتدي بدلة سوداء.

 ويُذكر أن سكوت ومكلينتوك التقيا عندما كانا طالبين في جامعة ولاية ميشيغان. وأعلنت هايلي خطوبتها في منشور على إنستغرام في شباط 2023، وذلك بعد 6 سنوات من المواعدة.

 

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