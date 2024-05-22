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بعد مرور أكثر من 6 أشهر على وفاة ماثيو بيري... التحقيقات في ظروف موته مستمرة وهذه التفاصيل!
فنّ
2024-05-22 | 07:11
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بعد مرور أكثر من 6 أشهر على وفاة ماثيو بيري... التحقيقات في ظروف موته مستمرة وهذه التفاصيل!
بعد مرور أكثر من ستة أشهر على وفاة ماثيو بيري، يعمل فرع إدارة مكافحة المخدرات في كاليفورنيا مع إدارة شرطة لوس أنجلوس للتحقيق في الظروف المحيطة بوفاته.
وتوفي بطل مسلسل Friends عن عمر يناهز 54 عامًا في 28 تشرين الأول الفائت، وذكر تقرير تشريح الجثة الذي حصلت عليه مجلة
PEOPLE
في كانون الأول أنه توفي بسبب التأثيرات الحادة للكيتامين.
وتشمل العوامل الأخرى التي ساهمت في وفاته الغرق ومرض الشريان التاجي وتأثيرات البوبرينورفين، في إشارة إلى دواء يستخدم لعلاج اضطراب استخدام المواد الأفيونية، وفقًا للتقرير.
وتم الحكم على طريقة وفاته بأنها عرضية. وفي كانون الأول، أغلق الطبيب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس تحقيقاته في وفاته، حسبما أفادت مجلة PEOPLE في ذلك الوقت.
وبعد أن أصدر الفاحص الطبي تقريره عن وفاة بيري، بدأت شرطة لوس أنجلوس تحقيقًا في الظروف المحيطة بوفاته بجرعة زائدة في كانون الأول، حسبما أكد القسم لمجلة PEOPLE.
ويؤكد مصدر تحقيقي من شرطة لوس أنجلوس لـ PEOPLE أنه يعمل مع إدارة مكافحة المخدرات ومفتش البريد الأميركي لمحاولة تحديد مصدر الكيتامين الذي أدى إلى وفاة بيري. ويخبر المصدر مجلة PEOPLE أن تحقيق شرطة لوس أنجلوس بدأ في كانون الأول 2023، بعد تقرير الطبيب الشرعي.
وكان موقع TMZ أول من نشر تقريرًا عن التحقيق في مصدر الكيتامين.
وأجرت السلطات مقابلات عدة لكن لم يتم إلقاء القبض على أحد.
وعندما تم الاتصال بإدارة مكافحة المخدرات يوم الثلاثاء، رفضت التعليق ووجهت الأشخاص إلى شرطة لوس أنجلوس للحصول على التحديثات.
وفي وقت وفاته، كان بيري يخضع للعلاج بحقن الكيتامين، وفقًا لتشريح الجثة. قبل عام من وفاته، شارك في مذكراته الأصدقاء والعشاق والشيء الكبير الرهيب عن صراعاته مع الإدمان.
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ماثيو
بيري...
التحقيقات
مستمرة
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