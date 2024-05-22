بإطلالة أنثوية وجذابة...هيفاء وهبي تذهل الجمهور في مهرجان كان (صورة)

بإطلالة أنثوية وجذابة...هيفاء وهبي تذهل الجمهور في مهرجان كان (صورة)



أذهلت الفنانة هيفاء وهبي الجمهور بعد ظهورها على السجادة الحمراء خلال مشاركتها في مهرجان كان السينمائي لعام 2024.



وارتدت هيفاء فستاناً أسود اللون مع ذيل طويل وردي اللون وقفازات سوداء، كما اعتمدت تسريحة شعر ناعمة ومكياج ساعدها على إبراز ملامحها الأنثوية الجميلة.