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بعد سؤالها عن طلاقها من بين أفليك... جينفر لوبيز تثير الجدل بردّها على أحد المراسلين!

بعد سؤالها عن طلاقها من بين أفليك... جينفر لوبيز تثير الجدل بردّها على أحد المراسلين!







وسأل المراسل لوبيز: "هل طلاقك من بن أفليك حقيقة أم شائعة؟"، فتدّخل ممثل لوبيز سيمو ليو على الفور بالقول: "حسناً لن نفعل ذلك، شكراً لكم يا رفاق".



وانحنت لوبيز لاحقاً ونظرت مباشرةً إلى المراسل وقالت: "أنت تعرف أفضل من ذلك".



وأنهت لوبيز المؤتمر الصحفي بالقول: " شكراً لكم، لم يسألني أحد أي شيء بالإسبانية ولكن حسناً"، ثم أرسلت قبلة وابتسمت.



وشوهد أفليك أثناء تناوله العشاء في مطعم إيطالي شهير في سانتا مونيكا، كما لم يكن حاضراً في العرض الأوّل لفيلم "أطلس" يوم الاثنين الفائت في لوس أنجلوس ولا في مكسيكو سيتي.



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أثارت النجمة العالمية جينفر لوبيز الجدل لدى سؤالها من أحد المراسلين عن طلاقها من الممثل بن أفليك خلال وجودها في مكسيكو سيتي للترويج لفيلمها الجديد "أطلس".وسأل المراسل لوبيز: "هل طلاقك من بن أفليك حقيقة أم شائعة؟"، فتدّخل ممثل لوبيز سيمو ليو على الفور بالقول: "حسناً لن نفعل ذلك، شكراً لكم يا رفاق".وانحنت لوبيز لاحقاً ونظرت مباشرةً إلى المراسل وقالت: "أنت تعرف أفضل من ذلك".وأنهت لوبيز المؤتمر الصحفي بالقول: " شكراً لكم، لم يسألني أحد أي شيء بالإسبانية ولكن حسناً"، ثم أرسلت قبلة وابتسمت.وشوهد أفليك أثناء تناوله العشاء في مطعم إيطالي شهير في سانتا مونيكا، كما لم يكن حاضراً في العرض الأوّل لفيلم "أطلس" يوم الاثنين الفائت في لوس أنجلوس ولا في مكسيكو سيتي.