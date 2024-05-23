الموت يُفجع الفنان غدي... "سلّم على كل يللي سبقوك"

الموت يُفجع الفنان غدي... "سلّم على كل يللي سبقوك"

فُجع الفنان اللبناني غدي بوفاة عمّه يوسف سعد رزق الله، ونشر ورقة النعوة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وودّع الفنان غدي عمّه الراحل بكلمات حزينة، فكتب "الله يرحمك يا عمّي أبو الزوز ونفسك بالسما. سلملنا على كل يللي سبقوك".

وانهالت التعليقات على منشور غدي، ووساه متابعوه بمصابه الأليم.