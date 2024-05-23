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الصورة الأولى لريان بعد استئصال كليته بسبب السرطان
فنّ
2024-05-23 | 06:35
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الصورة الأولى لريان بعد استئصال كليته بسبب السرطان
الصورة الأولى لريان بعد استئصال كليته بسبب السرطان
نشر الفنان ريان الصورة الأولى له من غرفة المستشفى بعد خضوعه لعملية استئصال الكلية بعد إصابته بمرض السرطان.
وظهر الفنان ريان بمعنويات عالية ويبتسم للكاميرا بعد نجاح العمليّة الّتي تهدف إلى تفادي انتشار مرض السرطان بجسده.
يُذكر أن الفنان ريان كان قد أعلن في الساعات الماضية عن إصابته بمرض السرطان وطلب من متابعيه الدعاء له بالشفاء العاجل.
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