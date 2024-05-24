إشكال مهرجان "كان" تابع... كيلي رولاند تخرج عن صمتها وهذا ما قالته!

خرجت المغنية الأميركية كيلي رولاند عن صمتها بشأن الإشكال الذي حدث بينها وبين حارسة الأمن في مهرجان "كان" السينمائي.وزعمت رولاند أن "هناك نساء أخريات لا يشبهنها حضرنَ إلى المهرجان ولم تتم معاملتهن بشكل مختلف"، مضيفةً أن "المرأة تعرف ما حدث وأنا أعرف كذلك".والجدير ذكره أن الإشكال وقع أثناء صعود كيلي على السلالم المؤدية للقصر، حيث اقتربت منها حارسة الأمن ورفعت ذراعها لترشدها إلى المكان، الأمر الذي دفعها إلى توبيخها.ومن جهتها، لفتت الخبيرة في قراءة الشفاه جاكي برس إلى أن حارسة الأمن داست على فستان كيلي واعتذرت منها، فردّت كيلي بالقول: "لا بأس".وتابعت: "ثم قالت حارسة الأمن شيئًا آخراً، ما تسبب في تغيّر مزاج كيلي التي انفعلت أكثر وطلبت منها عدم التحدث معها بهذه الطريقة".