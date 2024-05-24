الكثير من الكراهية... حملة تبليغ لحسابات نادين نسيب نجيم!

الكثير من الكراهية... حملة تبليغ لحسابات نادين نسيب نجيم!

"الكثير من الكراهية"، إنّها العبارة الّتي استخدمتها الممثلة اللبنانيّة نادين نسيب نجيم لوصف تصرّفات بعض روّاد الإنترنت تجاهها.

وفي التفاصيل، كشفت الممثلة نادين نسيب نجيم لأول مرّة أن حساباتها على منصّات التواصل الاجتماعي تتعرّض لحملة تبليغ بهدف أذيتها.

وقالت نجيم "الكثير من الكراهية... هناك حملة تبليغ لحساباتي للتأثير على منصّاتي بطريقة قاسية". وتساءلت "ما الهدف من إيذاء عملي؟".